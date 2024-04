Britney Spears promocionó un vino argentino

La reconocida cantante Britney Spears subió a su cuenta de Instagram un posteo con un vino argentino y la bodega aprovechó el impulso para promocionar el producto.

“Eventually you will come to understand that love heals everything and that is all there is … and REAL wine feels extremely nice as well 🍷 !!! Psss first time with real wine 🍷 Jesus fucking Christ !!!”, reza el mensaje de la artista.

Tras la inesperada publicidad que recibió el vino malbec Norton Reserva por parte de la cantante estadounidense Britney Spears, la bodega mendocina decidió aprovechar la repercusión mundial y lanzó una promoción especial para sus seguidores.

“Ya sabemos que quieren probarlo, por eso con el código BRITNEY podes comprarlo con un 25% OFF en nuestra tienda”, reza el mensaje publicado por la bodega en su cuenta de Instagram.

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril y es válida para compras realizadas en la tienda online de Norton.