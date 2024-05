El mensaje de Kicillof por el 25 de Mayo: “Nuestro Pacto es con el pueblo bonaerense”

En el marco del aniversario de la Revolución de Mayo, que se celebra el 25 de mayo, el gobernador Axel Kicillof emitió un mensaje en clave de crítica a la administración de Javier Milei. “Nuestro pacto es con el pueblo”, aseguró.

El gobierno bonaerense difundió un mensaje de saludo a la población por el 25 de Mayo, que advierte: “Nuestro Pacto es con el pueblo bonaerense, es con la Patria, es con la Provincia y nunca lo vamos a traicionar”.

“Lo que nos une es que creemos en la soberanía, creemos en la independencia y en la justicia social. Sin eso no hay Estado, no hay país, no hay futuro. Viva la Patria”, menciona el video publicado esta mañana en las redes sociales del gobierno bonaerense.

Cada 25 de Mayo nos recuerda que la soberanía y la independencia son pilares fundamentales de nuestra nación y defenderlos es nuestra responsabilidad. Quienes atentan contra esto, atentan contra el futuro de todo un pueblo.



“En la Provincia sabemos que la manera de hacerlo es trabajando para construir una Patria justa, libre y soberana y garantizar los derechos de todos y de todas”, apunta el mensaje.