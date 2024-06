Dura embestida de Villarruel contra Kicillof por los cambios en la escuela secundaria

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció cambios en el sistema de la escuela secundaria, que se efectuarán a partir del año próximo. Dura crítica de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La titular del Senado aseguró que “sacar la repitencia de los alumnos avala y acrecienta los desastrosos resultados”.

“¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”, advirtió Villarruel a través de redes sociales, quien tildó de “impresentables” al propio gobernador Axel Kicillof y dirigentes gremiales.

“En una provincia donde para el Gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, lanzó.

La provincia de Buenos Aires anunció que a partir del próximo año se eliminará el sistema de repitencia tradicional en la escuela secundaria para pasar a uno que estará regido por la aprobación de materias.

Así lo explicó el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien detalló que en el nuevo esquema la importancia estará puesta en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años.