Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA

¿Cuáles son las líneas de colectivo que no funcionan hoy por un paro en reclamo del pago de salarios?

Siete líneas de colectivos realizaban un paro de actividades que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cual se extenderá por 24 horas y la suspensión del servicio es por la falta de pagos de sueldos.

La medida de fuerza que sorprendió a los usuarios afecta a la empresa ERSA (ERSA Urbano y MOSSA) que tiene siete líneas y son: 19, 133, 140, 153, 184, 253 y 321.

En este marco, la decisión de los trabajadores fue no brindar servicio con el fin de que el reclamo sea escuchado. Y advirtieron que hasta que no reciban el dinero, no reanudarán tareas.

El paro no solo afecta a lo que es Ciudad de Buenos Aires, sino que también a la provincia de Buenos Aires, ya que, algunas de las líneas transitan por ese territorio.