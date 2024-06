La peor cara de la crisis: cada vez son más las personas en situación de calle

En las formaciones del tren de la Línea Roca que se dirige a Constitución se escucha el duro relato de un hombre que se encuentra en situación de calle desde hace pocos meses, junto a su pareja y sus dos hijos. “Le armamos un toldito con bolsas de nylon para que la lluvia no los moje”, cuenta con la voz quebrada.

Él, y su familia, se encuentran en la estación de Temperley y agradecen tener un espacio para aguantar. Dice que allí puede cocinar, pueden dormir, pueden pasar las horas y los días a la espera de un cambio de situación.

No siempre estuvieron allí. Con el paso cansado pero firme, este padre recorre las formaciones del tren a la espera de “alguna ayuda”, pero ese pedido llega después de pedir por trabajo. Era empleado de una empresa, pero se quedó sin trabajo y sin casa.

La realidad de este hombre es la de muchos, que no pueden hacerle frente al ajuste. Él, su pareja y sus dos chiquitos, la menor de 1 año y nueve meses, enfrentan a diario el drama de no tener donde vivir, que comer y no tener la posibilidad de un trabajo para revertir esta situación.

Horacio Ávila, de Proyecto 7, hizo referencia a estas situaciones en una entrevista con Página 12. “Hay gente que está eligiendo comer o pagar el alquiler, esto es una realidad. O familias que están comiendo una vez por día para poder juntar ese mango que les permita seguir teniendo un lugar donde vivir”, mencionó.

Y cuando ya no hay de donde recortar o qué ajustar, la calle es el destino. Se desprenden de muebles, de ropa, de objetos que durante años lograron conseguir y deben enfrentar la hostilidad de la calle y el frío. También la desesperanza y muchas veces, la mirada esquiva de la sociedad de la que también forman parte.

Vale mencionar en este punto que eran 7.200 las personas en situación de calle en 2019, cuando se realizó el segundo censo popular. El Indec, por otro lado, aseguraba en el censo de 2022 que no llegaban a 6.000.

Hoy, ese número aumentó estrepitosamente. “Sólo en Ciudad de Buenos Aires, hay más de 12.000 personas en situación de calle”, señaló Ávila. “Lamentablemente, tenemos que decir que va aumentando y no hay respuesta del Estado”, apuntó.

“Lamentablemente esa es la realidad de hoy y de hace varios años, con el tema de las recorridas no sólo encontramos a personas en situación de calle sino que también a personas que tienen donde dormir pero a veces no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes”, aseguró Maxi, referente de la Fundación Sí de Lomas de Zamora.

Destacó que en el distrito “hay varias ONG o iglesias que también hacen recorridas y reparten comida o ropa para quienes les hace falta”.

Fundación Sí recorre las calles de Lomas de Zamora dos veces por semana para ayudar a quienes se encuentran en situación de calle, ya sea llevando alimento, una bebida caliente o frazadas para ayudarlos a enfrentar las bajas temperaturas del invierno, que comenzó el jueves.

“Por suerte, nosotros empezamos a salir lunes y miércoles, viendo la necesidades que hay y por la cantidad de voluntarios que quieren dar una mano”, expresó.