Fundación Sí, una década de trabajo solidario en Lomas de Zamora

"Romper la barrera y estar con las personas en situación de calle, no mirar para otro lado", la invitación de la agrupación que desde hace 10 años recorre el distrito.

"Romper la barrera y estar con las personas en situación de calle, no mirar para otro lado", la invitación de la agrupación que desde hace 10 años recorre el distrito.

Fundación Sí de Lomas de Zamora cumplió 10 años al servicio del otro y lo festeja con sus tradicionales actividades, que tienen la mirada puesta en la población más vulnerable. “Romper la barrera y estar con las personas en situación de calle, no mirar para otro lado”, es la invitación de la organización.

El 3 de junio pasado, Fundación Sí de Lomas de Zamora cumplió 10 años, una década al servicio del otro y de sostener como bandera la solidaridad. La colecta de abrigos ya pasó, pero las recorridas nocturnas continúan en marcha. Vale recordar que a partir de mayo se sumó un día, por lo que se realizan lunes y jueves. “Mucha gente necesita el acompañamiento y por suerte, somos bastantes voluntarios para estar más días con la gente”, comentó Maxi, referente de la ONG.

Una charla, un abrigo, algo caliente para comer… Ésa es la propuesta de los voluntarios pero no se queda ahí. Muchas de las personas en situación de calle pierden los documentos, por lo que desde Fundación Sí gestionan que puedan tramitarlos sin necesidad de un turno o abonar el trámite. Maxi también destacó los incentivos a la hora de la atención en salud. “La carpa de salud (ubicada en Temperley) le da una mano a la gente que no se anima a ir al hospital”, explicó, y advirtió que el vínculo que se arma es fundamental.

Después de 10 años de trabajo, las ganas de “seguir creciendo” siguen intactas. “Diez años es un montón, es trabajo que nos motiva y hay nuevos voluntarios. Tenemos ganas de seguir creciendo y de ayudar”, sostuvo Maxi, al tiempo que valoró el cariño y el respecto que encuentran en las calles, en el marco de las recorridas. “Dan ganas de seguir en este camino y creciendo”, insistió.

“Uno te puede contar pero lo buenos es vivir y sentir lo que uno siente. Romper la barrera de estar con ellos en la calle y no mirar para otro lado. Son personas que tienen sus problemas, pero uno se iguala y se pone a charlar. Es aprender día a día de la gente que uno conoce en la calle y los voluntarios nuevos”, reflexionó el referente de la sede lomense de Fundación Sí, pero también funciona como un llamado a la comunidad.

Siempre buscan realizar nuevas actividades y la cantidad de voluntarios es fundamental. De hecho, al tener dos días de recorridas nocturnas, Maxi precisó que sólo hay dos días de la semana en los que no hay ayuda para las personas en situación de calle, ya que ésta no es la única agrupación solidaria que articula en el distrito. “Hay muchos grupos que reparten alimentos”, apuntó. Y la vuelta a la normalidad, tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, dan cuenta del espíritu solidario de los argentinos en general pero de los lomenses en particular. A partir de la campaña de vacunación y los protocolos, se suma más gente.

“Lo importante es acompañar”, dejó en claro Maxi. Son escasos los casos de personas en situación de calle que pueden reinsertarse en la sociedad. “Es un proceso”, explicó, y es fundamental el acompañamiento de los voluntarios, ya sea porque desean “volver a la sociedad” o porque no lo quieren. “La problemática no es un número sino la persona”, expresó al ser consultado por el censo que se realizó el mes pasado, que incluyó un operativo especial para relevar a esta población.

Y como el objetivo es ayudar a la población más vulnerable, lanzaron el apoyo escolar en el merendero Nueva Fuerza de Villa Albertina, que funciona los sábados a partir de las 14. “Durante la pandemia se complicó mucho ir al colegio”, explicó Maxi, y una forma de ayudarlos es brindar ese apoyo que necesitan los y las niñas y adolescentes.

Si te interesa formar parte de alguna de las actividades o te interesa conocer más para ver tu forma de ayudar, te podés contactar con Fundación Sí de Lomas de Zamora a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) o acercarte a los encuentros con nuevos voluntario. Te podés comunicar con Maxi y coordinar (11 5958-6409). La importancia en este camino es animarse a dejar de mirar para otro lado y aportar un granito de arena para fortalecer la lucha por los que menos tienen y necesitan ayuda.