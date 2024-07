El Pacto de Mayo se firmará el 9 de julio: “El que quiera venir, va a venir”

El Pacto de Mayo, que no se pudo concretar en mayo ni en junio, se firmará el 9 de julio, de acuerdo a lo que informó el propio presidente Javier Milei.

El Gobierno esperaba que saliera la Ley Bases para poder dar paso a la firma del acuerdo, al que ya le dijeron sí varios gobernadores.

“En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que acompañamos en este momento”, señaló Milei en declaraciones al canal TN.

Aclaró que la convocatoria es amplia, pero se espera algunas negativas; entre ellas, la de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aiures.

“El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fueras que integran el arco político están invitados”, aseguró el jefe de Estado.

Guillermo Francos, ministro del Interior que trabajó arduamente para que saliera la Ley Bases, había anticipado que sería en julio, por el Día de la Independencia, pero había dudas por los eventos de la Copa América.