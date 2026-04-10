Brown de Adrogué y Talleres salen en busca de los tres puntos

Brown de Adrogué, que atraviesa un mal momento, visita a la UAI Urquiza; mientras que Talleres visita a Excursionistas en el Coliseo del Bajo Belgrano.

Brown de Adrogué, que atraviesa un mal momento, visita a la UAI Urquiza; mientras que Talleres visita a Excursionistas en el Coliseo del Bajo Belgrano.

Brown de Adrogué y Talleres deben cumplir este viernes con sus respectivos compromisos por la Fecha 10 de la competencia de la Primera B. Con presentes muy distintos, ambos salen de casa en busca de los tres punto.

Por un lado, Brown de Adrogué (que viene de una durísima derrota) visitará esta tarde a la UAI Urquiza, por la Fecha 10. El partido se disputará desde las 15.30 en el Monumental de Villa Lynch. Transmisión de LPF Play..

Por otro lado, Talleres (que viene de una derrota en Remedios de Escalada) visita esta noche a Excursionistas. El partido, válido por la Fecha 10 de la competencia, se jugará desde las 20 en el Coliseo del Bajo Belgrano.

Brown de Adrogué tiene apenas 6 puntos y atraviesa una situación delicada en la tabla; mientras que el Tallarín suma 14 y vive un presente muy diferente. Se enfrentarán en mayo