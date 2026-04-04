Talleres no pudo con Arsenal en Remedios de Escalada

Talleres perdió por 1 a 0 ante Arsenal, en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 9 de la competencia de la Primera B.

Talleres perdió por 1 a 0 ante Arsenal, en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 9 de la competencia de la Primera B.

Talleres cayó por 1 a 0 ante Arsenal por la Fecha 9 de la competencia de la Primera B, en Remedios de Escalada.

Mauro Casoli; Mateo Del Pino, Matías Bazzi (Facundo Rodríguez), Maximiliano Rodríguez (Santino Maldonado), Pablo Cortizo (Milton Cantero); Nicolás Malvacio, Matías Samaniego (Federico Versaci), Juan Pablo Arango (Mateo Muñoz), Leonel Barrios; Fernando Enrique, Eugenio Olivera.

A los 19 minutos de comenzado el partido en el Pablo Comelli, Arsenal se puso en ventaja con un tanto de Sosa. Enrique y Del Pino fueron amonestados. La mayoría de los cambios llegaron en el complemento, pero Talleres no pudo torcer el destino.

En el global, el Tallarín tuvo más remates al arco y se dividió la posesión del balón con la visita en partes iguales. De todos modos, la fortuna le fue esquiva y no pudo empatarlo. Bazzi y Cantero se sumaron a la lista de amonestados.

Talleres acumula 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. En la próxima fecha, visita a Excusionistas.