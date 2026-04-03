Dura derrota de Brown de Adrogué ante Villa Dálmine que preocupa su presente

El Tricolor cayó con claridad en el Lorenzo Arandilla y sigue en el fondo de la tabla, mientras que el equipo de Campana se afianza como protagonista del torneo.

El Tricolor cayó con claridad en el Lorenzo Arandilla y sigue en el fondo de la tabla, mientras que el equipo de Campana se afianza como protagonista del torneo.

La dura derrota de Brown de Adrogué volvió a encender las alarmas en el conjunto dirigido por Jorge Vivaldo, que fue superado sin atenuantes por Villa Dálmine en el estadio Lorenzo Arandilla. El equipo local nunca logró imponer condiciones y sufrió una goleada por 4 a 1 que profundiza su mal momento en el campeonato.

El partido tuvo como gran figura a Gonzalo Torres, quien fue determinante con dos goles y constantes intervenciones ofensivas que desarticularon a la defensa del Tricolor. Además, Nicolás Agorreca también se sumó al marcador, dejando en evidencia las falencias defensivas de Brown, que no encontró respuestas en ningún momento del encuentro.

Desde lo táctico, Brown (A) apostó por un esquema 4-5-1 con Nicolás Meaurio como único delantero, pero la falta de juego en el mediocampo y la poca generación de situaciones complicaron sus aspiraciones. En contrapartida, Villa Dálmine, con un 4-3-3 ofensivo, fue más directo, eficaz y dominó el desarrollo del juego de principio a fin.

Con este resultado, Brown de Adrogué quedó en el décimo octavo puesto con apenas 6 puntos y atraviesa una situación delicada en la tabla. En la próxima fecha intentará revertir la imagen cuando visite a UAI Urquiza, mientras que Villa Dálmine, que llegó a 17 unidades y se ubica como escolta, recibirá a Laferrere.