Lanús y Banfield animan una nueva edición del Clásico del Sur

El Clásico del Sur, válido por la Fecha 14 del torneo Apertura de la LPF, se disputará desde las 19 en La Fortaleza.

El Clásico del Sur, válido por la Fecha 14 del torneo Apertura de la LPF, se disputará desde las 19 en La Fortaleza.

Lanús y Banfield animarán esta tarde una nueva edición del Clásico del Sur, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El historial se inclina a favor del Taladro.

En un choque válido por la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que vale mucho más que tres puntos, los equipos de la zona sur del Conurbano vuelven a verse las caras a partir de las 19 en La Fortaleza.

Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia, mientras que la transmisión será por ESPN Premium.

El Granate llega con 19 puntos, mientras que el Taladro acumula 13. El último Clásico del Sur fue para Banfield, que se impuso por 2 a 1 con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi (Eduardo Salvio fue el autor del tanto granate).

Banfield lleva la delantera en el historial, ya que ganó 51 partidos, contra los 41 triunfos que lleva Lanús. Empataron en 39 oportunidades de los 131 partidos disputados entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas.

Los convocados

📝 Convocatoria 🆚 Banfield



🏆 LPF – Apertura 2026

📌 14ª fecha



DALE GRANA DE MI VIDA 🇱🇻 pic.twitter.com/4c9C9Li0Gi — Club Lanús (@clublanus) April 12, 2026