Lanús ganó una plaza en la Copa Sudamericana

Lanús derrotó por la mínima a Mirassol de Brasil, triunfo que le permite disputar los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en el estadio Néstor Díaz Pérez y por la sexta fecha del grupo G de la Libertadores.

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Medina, a los 21 minutos de comenzado el encuentro.

Los tres puntos permitieron que el Granate mantenga la tercera posición de la zona G, estaba obligado a sumar para hacerlo, y cierre el grupo con nueve puntos.

De esta forma, quedó afuera de la Libertadores pero ganó el acceso a los 16avos de final de la Sudamericana, certamen que ganó en el año pasado.

Por su lado, Mirassol de Brasil quedó en el segundo puesto con 12 puntos, luego de la victoria de Liga de Quito de Ecuador sobre Always Ready de Bolivia.

Lanús jugará por un lugar en los octavos de final en la semana del lunes 20 de julio, poco después de la final del Mundial 2026, con rival a confirmar.