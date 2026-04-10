Clásico del Sur: Nicolás Ramírez será el árbitro de Lanús vs Banfield

Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro, mientras que Fernando Echenique será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Facundo Tello y Federico Cano.

Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro, mientras que Fernando Echenique será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Facundo Tello y Federico Cano.

El Clásico del Sur ya tiene juez confirmado: Nicolás Ramírez dirigirá el duelo entre Lanús y Banfield, que se jugará el lunes 13 de abril desde las 19 en la Fortaleza, por la fecha 14 (interzonal) del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, clave para ambos equipos en realidades distintas, será televisado por ESPN Premium.

Ramírez es árbitro FIFA desde 2023 y afrontará su cuarto Clásico del Sur. Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro, mientras que Fernando Echenique será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Facundo Tello y Federico Cano.

Banfield llega con buenos antecedentes bajo el arbitraje de Ramírez en este tipo de encuentros, ya que se mantiene invicto en tres clásicos dirigidos por él. Dos de esos partidos terminaron en empate en la Fortaleza (2-2 en 2023 y 1-1 en 2025), mientras que el restante fue triunfo 1-0 en el Florencio Sola. En aquel cruce, el juez expulsó a dos futbolistas de Lanús.

En cuanto al historial general, Ramírez dirigió seis veces a Lanús, con un saldo de dos victorias, tres empates y una derrota, sin triunfos granates en clásicos bajo su arbitraje. A Banfield, en tanto, lo pitó en 11 ocasiones, con cuatro triunfos, cuatro igualdades y tres caídas, siendo su última actuación en la victoria 3-2 ante Estudiantes en agosto de 2025.