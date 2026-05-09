Talleres venció por la mínima a Villa San Carlos en Remedios de Escalada

Talleres venció por 1 a 0 (gol en contra) a Villa San Carlos por la Fecha 15 de la competencia de la Primera B.

Talleres venció por 1 a 0 (gol en contra) a Villa San Carlos por la Fecha 15 de la competencia de la Primera B.

Por la Fecha 15 de la competencia de la Primera B, Talleres venció por la mínima con Villa San Carlos en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada.

Mauro Casoli; Mateo Del Pino, Matías Bazzi, Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo (Leonel Niklinski); Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Mateo Muñoz (Hernan Taborda), Ignacio Colombini (Eugenio Olivera); Fernando Enrique, Federico Versaci (Milton Cantero).

El partido fue parejo, pero sobre el final se impuso el dueño de casa. A los 50 minutos del complemento, llegó el tanto de la victoria para retener los tres puntos en Remedios de Escalada. Luego de una pelota perdida por Akimenco, Antonio Martínez intentó rechazar y marcó el único tanto del partido. El rival terminó con 10. Nicolás Malvacio fue amonestado.

El Tallarín, que sumó dos victorias claves, quedó quinto en la tabla, en zona de Reducido, con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. En la próxima fecha, visita a San Martín de Burzaco.