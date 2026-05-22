Talleres e Italiano se miden en Remedios de Escalada

Talleres recibe mañana, desde las 15.30, a Italiano por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B.

Talleres recibe mañana, desde las 15.30, a Italiano por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B.

Talleres recibirá mañana a Italiano, por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B. Los dos están en zona de Reducido y no quieren dejar pasar la chance de sumar y escalar posiciones.

El partido se disputará el sábado, desde las 15.30, en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada. Transmite LPF Play.

El Tallarín alcanzó el cuarto puesto en la tabla con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas. El rival está sexto y no quiere desperdiciar la chande de escalar posiciones.