“Lo peor ya pasó”, insiste el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei, al enfatizar que van “bien” porque “lo peor ya pasó”.

El jefe del Palacio de Hacienda enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro.

A su vez, añadió: “El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos”. “¿Esto no quiere decir que estamos bien? No; quiere decir que vamos bien”, insistió el funcionario al hablar en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina Brasileño.

En este contexto Caputo subió un nuevo escalón: “Y si tenemos en cuanta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!”. Con este escenario insistió: “Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba”. “Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando”, explicó.