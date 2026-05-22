Récord histórico en el agro: La producción de cultivos alcanzó las 163,2 millones de toneladas

Entre los datos más relevantes, el maíz alcanzó una producción de 70 millones de toneladas, el mejor registro de los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea.

Entre los datos más relevantes, el maíz alcanzó una producción de 70 millones de toneladas, el mejor registro de los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la producción de los seis principales cultivos del país alcanzó las 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026, marcando un récord histórico para el sector agropecuario argentino.

La cifra, elaborada en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, representa un incremento del 21,25% respecto al ciclo anterior. El Gobierno destacó el fuerte crecimiento de la actividad agrícola y el impacto positivo de los rindes registrados en distintas regiones productivas del país.

Entre los datos más relevantes, el maíz alcanzó una producción de 70 millones de toneladas, el mejor registro de los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea. En tanto, la soja llegó a las 49,9 millones de toneladas, con un rinde promedio de 30,6 qq/ha.

El informe oficial también remarcó los resultados obtenidos en otros cultivos estratégicos. El trigo alcanzó las 27,9 millones de toneladas, estableciendo el máximo de la serie histórica, mientras que el girasol llegó a 7,4 millones de toneladas y logró un récord histórico de producción con un rendimiento promedio de 23,4 qq/ha. Además, la cebada registró 5,6 millones de toneladas y el sorgo 2,4 millones.