Caputo corrigió a Milei por la baja de retenciones: no dependerá de la recaudación

El ministro Luis Caputo aclaró que la baja de retenciones no dependerá de la recaudación, como había anunciado Javier Milei.

El ministro Luis Caputo aclaró que la baja de retenciones no dependerá de la recaudación, como había anunciado Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los puntos centrales del anuncio sobre la baja de retenciones para el campo y confirmó que no dependerá de la recaudación, tal como había anticipado el presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Brindó una conferencia de prensa para explayar los detalles sobre la baja de los Derechos de Exportación (DEX) en distintas commodities del agro. Estuvo acompañado por el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

Caputo indicó que la baja en las exportaciones de soja, trigo y cebada no dependerá del nivel de recaudación que consiga la administración central, sino que estará centrada en un programa gradual y prefijado.

“Hacemos el máximo esfuerzo fiscal posible para ir aliviando cada vez más esta carga impositiva. Este es el camino y es el compromiso que mantenemos con el campo”, señaló Caputo.

Al igual que Milei, afirmó que las llevarán a cero en un hipotético segundo mandato, y sostuvo que “vamos a ser los que terminemos con este flagelo”. También invitó a las provincias y municipios a que se acoplen a la baja de las alícuotas, ya que servirá para “mejorar la productividad de nuestros sectores”.

El detalle de las bajas

Trigo y cebada: pasará de 7,5% a 5,5%.

pasará de 7,5% a 5,5%. Soja, maíz, girasol y sorgo: entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y por dos años.

entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y por dos años. Soja: 0,25% mensual durante todo 2027 (pasará de 24% a 21%). A partir de 2028 será de 0,5% y pasará de 21% a 15%.

Maíz y sorgo: serán bajas trimestrales por una “cuestión numérica”. A partir de febrero de 2027 pasará a 8,25%, a 8% en mayo, a 7,75% en agosto y a 7,5% en noviembre. A partir de febrero de 2028 pasará a 7%, a 6,5% en mayo, a 6% en agosto y a 5,5% en noviembre.

serán bajas trimestrales por una “cuestión numérica”. A partir de febrero de 2027 pasará a 8,25%, a 8% en mayo, a 7,75% en agosto y a 7,5% en noviembre. A partir de febrero de 2028 pasará a 7%, a 6,5% en mayo, a 6% en agosto y a 5,5% en noviembre. Girasol: en 2027 pasará a 4,25% en marzo y 4% en septiembre. A partir de marzo de 2028 pasará a 3,5% y 3% en septiembre.

El costo fiscal estimado será de US$32 millones en 2026, US$415 millones en 2027 y US$1.224 millones en 2028, según precisó el ministro.

También habrá baja para otros sectores

Industria automotriz, petroquímicos, caucho, resto de maquinarias y equipos: desde julio de este año hasta junio de 2027 será de 0,375% mensual. En junio del año próximo llegarán a cero.

En este caso la baja de retenciones tendrá un costo de US$25 millones en 2026 y US$115 millones en 2027.