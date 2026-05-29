Insólito: Milei y Caputo dieron cifras distintas sobre la cantidad de argentinos que salieron de la pobreza

Mientras Milei aseguró que “14 millones” de argentinos salieron de la pobreza, Caputo habló de “12 millones”, en medio de cuestionamientos sobre la metodología utilizada para medir los índices sociales.

Mientras Milei aseguró que “14 millones” de argentinos salieron de la pobreza, Caputo habló de “12 millones”, en medio de cuestionamientos sobre la metodología utilizada para medir los índices sociales.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo expusieron cifras diferentes sobre la reducción de la pobreza durante el Latam Economic Forum. Mientras Milei aseguró que “14 millones” de argentinos salieron de la pobreza, Caputo habló de “12 millones”, en medio de cuestionamientos sobre la metodología utilizada para medir los índices sociales.

Durante su exposición, Milei destacó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y afirmó que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, junto con las medidas económicas impulsadas desde Hacienda, lograron sacar “a 14 millones de argentinos” de la pobreza. Minutos después, Caputo sostuvo una cifra distinta y defendió la gestión económica frente a las críticas sobre la situación social. “Hay un 25% de la población que está mejor. Esto es un dato duro”, aseguró el funcionario.

Sin embargo, los números difundidos por ambos funcionarios no coinciden con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según el INDEC, la pobreza se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, con una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. La indigencia, por su parte, descendió al 6,3%. Aun así, el organismo remarcó que actualmente unas 13,5 millones de personas continúan bajo la línea de pobreza en el país.

El debate también sumó cuestionamientos desde el ámbito académico. Agustín Salvia, referente del Observatorio de la Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina, advirtió que la mejora estadística no necesariamente refleja una recuperación real del poder adquisitivo. Según explicó, las familias hoy destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de tarifas y servicios, mientras que el índice utilizado para actualizar las canastas de pobreza mantiene ponderaciones “desactualizadas” basadas en datos de 2004. Para el especialista, esa metodología puede generar una caída de la pobreza “extraordinaria” en los números, pero alejada de la situación cotidiana de los hogares argentinos.