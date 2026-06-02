Prohibido fumar en plazas: impulsan un proyecto para crear espacios verdes libres de humo en la Provincia de Buenos Aires

La iniciativa fue presentada por la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti y busca prohibir el consumo de cigarrillos en plazas, parques y entornos escolares. El objetivo es proteger la salud de niños, adolescentes y vecinos, además de desalentar el inicio del tabaquismo.

La iniciativa fue presentada por la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti y busca prohibir el consumo de cigarrillos en plazas, parques y entornos escolares. El objetivo es proteger la salud de niños, adolescentes y vecinos, además de desalentar el inicio del tabaquismo.

La propuesta de prohibir fumar en plazas y espacios públicos de la Provincia de Buenos Aires comenzó a tomar impulso en la Legislatura bonaerense. El proyecto, impulsado por la diputada Ayelén Rasquetti, apunta a generar entornos 100% libres de humo en plazas, parques y sectores cercanos a establecimientos educativos, con el fin de resguardar la salud de la población y reducir la exposición al humo de segunda mano.

La iniciativa se fundamenta en los efectos nocivos que produce el tabaquismo pasivo, especialmente en los niños y adolescentes. Según plantea el proyecto, quienes concurren a espacios verdes también terminan inhalando humo de cigarrillo de manera involuntaria, situación que afecta particularmente a los menores que utilizan estos lugares para jugar, realizar actividades recreativas y desarrollar hábitos saludables.

Bajo el lema “Cuidemos los lugares donde crecen las infancias”, la propuesta busca además desalentar el consumo de tabaco entre los jóvenes. Desde el entorno de la legisladora sostienen que la presencia habitual de personas fumando en espacios públicos puede naturalizar esta práctica y favorecer que adolescentes y niños la incorporen como una conducta cotidiana, incrementando el riesgo de futuras adicciones.

De avanzar en la Legislatura, la medida podría significar un cambio importante en las políticas de salud pública de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto pretende consolidar espacios verdes libres de humo en todo el territorio bonaerense, priorizando la prevención, el cuidado de las infancias y la promoción de ambientes más saludables para toda la comunidad.