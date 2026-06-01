A partir de hoy, el boleto mínimo del colectivo supera los mil pesos en la Provincia

Junio llega con un fin de semana largo y numerosos aumentos. Uno de los que rige a partir de hoy es el valor del boleto de las líneas de colectivo que circulan por la provincia de Buenos Aires. El mínimo ya está por encima de los mil pesos.

El aumento en las líneas de colectivos de la provincia de Buenos Aires (líneas 200 en adelante) rige desde el 1° de junio. Las tarifas experimentaron un incremento promedio cercano a un 4,6%, llevando el boleto mínimo a superar los $1.000.

Así, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) será de $1.015,61 a partir de hoy, el que va de 3 a 6 sale $1.142,55, mientras que la siguiente sección (6 a 12 km) sale $1.269,50. El tramo que va de 12 a 27 kilómetros llega a $1.523,40 y el más alto (más de 27) tiene un costo de $1.791,02.

En todos los casos, los valores expuestos en este artículo es con la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) registrada.

Los colectivos de jurisdicción nacional siguen un esquema distinto de actualización, debido a que se les había aplicado un incremento el 18 de mayo, cuando el boleto mínimo pasó a $714, y el próximo ajuste será del 2% el 15 de junio: el boleto mínimo se irá a $728,28.

En tanto, el cronograma de incrementos para los trenes continuará con subas del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.