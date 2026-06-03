Confirmaron otro caso de hantavirus en la Provincia

Dos nuevos casos de hantavirus se registraron en Argentina en la semana epidemiológica (SE) 20, uno de ellos en Salta y el otro en la provincia de Buenos Aires (Arrecifes), por lo que la totalidad de confirmados durante 2026 asciende a 47.
El total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 casos localizados principalmente en Buenos Aires (44), Salta (31), Santa Fe (7), Jujuy (7), Río Negro (6), Entre Ríos (5) y Chubut (5).
En tanto, la región Centro concentra el 52% de los casos (56), principalmente en Provincia de Buenos Aires (PBA) y la región del Noroeste de Argentina (NOA) presenta la tasa de incidencia más elevada del país (0,63 casos por 100.000 habitantes), concentrándose el 81% de ellos en la provincia de Salta.
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente a través del contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores silvestres infectados y las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados.
Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares, cansancio y dolor de cabeza, aunque en algunos casos la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios graves que requieren internación y pueden resultar fatales.
Ante la presencia de síntomas compatibles y antecedentes de exposición en áreas de riesgo, las autoridades recomiendan realizar una consulta médica inmediata.