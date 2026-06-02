Vecinos resistieron a piedrazos la detención de un presunto motochorro

La Policía de la Provincia detuvo en las últimas horas a un hombre acusado por tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento de robo agravado. Vecinos intentaron resistir la detención a piedrazos.

Todo sucedió cuando un llamado al 911 alertó por la presencia de un motochorro en Lamadrid y Ricardo Rojas de Quilmes, pero cuando arribaron los efectivos la cosa se salió de control.

En esa intersección, los policías lograron avistar a un masculino discutiendo con una femenina, quienes al notar la presencia policial intentan darse a la fuga, pero finalmente fueron reducidos.

El hombre, de 31 años, tenía en su cintura un arma de fuego del tipo pistola Cal. .40 mm. marca Tanfoglio con cargador colocado y un solo proyectil en su recámara.

En ese momento, desde el interior del Barrio de Emergencias Los Eucaliptus comienzan a arrojar piedras repudiando el accionar policial.

Finalmente, la Policía logra llevarse la moto y al detenido, quien tenía colocado un chaleco antibalas. Se determinó que la moto era robada y no tenía patente colocada.