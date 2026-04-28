Lo asesinó a golpes en las escaleras de una biblioteca: las cámaras fueron clave

Un hombre fue hallado muerto en Quilmes y la autopsia determinó que murió a causa de una feroz golpiza. Lograron dar con el atacante.

Un hombre fue hallado muerto en Quilmes y la autopsia determinó que murió a causa de una feroz golpiza. Lograron dar con el atacante.

La Policía de la provincia de Buenos Aires fue alertada por el hallazgo de una personas fallecida en las escaleras de la biblioteca de Bernal, en la zona sur del Conurbano. La autopsia determinó que murió a causa de una golpiza y las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el acusado.

Todo sucedió el 25 de abril pasado, cuando efectivos de la comisaría segunda de Quilmes iniciaron actuaciones por averiguación de causal de muerte, a raíz del hallazgo de un hombre fallecido en las escaleras de la biblioteca ubicada en 25 de Mayo y Belgrano, Segundo Nicanor Gallardo.

“A raíz de resultado de operación de autopsia se establece que presentaba múltiples fracturas en región temporo parieto occipital derecho, fractura de macizo facial que produjeron hemorragia cerebral“, por lo cual la causa cambió la carátula a “homicidio”.

La pesquisa permitió determinar qué había sucedido, a partir de las cámaras de seguridad y el Centro de Monitoreo. Lograron ver a un hombre golpeando con un palo o hierro a la víctima. Tras obtener una imagen clara del rostro, lograron identificarlo.

Se trata de un hombre de 37 años, quien reside en el barrio Itatí. Finalmente, fue detenido y presentaba “manchas hemáticas en una de sus zapatillas” que serían producto de la feroz golpiza, precisaron las fuentes.