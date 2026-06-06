Rescataron a una mujer que había sido secuestrada: pidió ayuda por redes sociales

Un hombre fue detenido por mantener cautiva a una mujer de 28 años en Quilmes. Ya tenía pedido de captura.

Un hombre fue detenido por mantener cautiva a una mujer de 28 años en Quilmes. Ya tenía pedido de captura.

La Policía de la provincia de Buenos Aires logró rescatar a una mujer, quien había sido secuestrada en una vivienda de Quilmes. La víctima solicitó ayuda a través de redes sociales. El acusado de mantenerla cautiva tenía pedido de captura por venta de drogas y quedó detenido.

Todo comenzó cuando efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 1º de Quilmes detectó que había una mujer privada de su libertad en una vivienda del barrio El Monte. “La misma habría solicitado ayuda a través de mensajes por redes sociales”, informaron las fuentes.

Se realizó un allanamiento de urgencia en la casa de Mozart y Alberdi, Quilmes, y detuvieron al hombre de 30 años, quien tenía pedido de captura por comercialización de estupefacientes en La Plata. Tenía un varios proyectiles calibre 9 mm, pero no encontraron el arma.

La víctima, una mujer de 28 años, estaba acostada en un colchón en el piso, y fue puesta en libertad de inmediato.

Interviene en la causa, caratulada como privación ilegítima de la libertad, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 y el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Quilmes.