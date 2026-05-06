Intentaron robarle el auto en la puerta del colegio de su hijo

Tres menores, acompañados de un mayor, sorprendieron a un hombre que estaba estacionado frente al colegio al que asiste su hijo.

Tres menores, acompañados de un mayor, sorprendieron a un hombre que estaba estacionado frente al colegio al que asiste su hijo.

Un nuevo episodio de inseguridad se contabilizó en la zona sur del Conurbano, cuando un hombre que estaba estacionado en la puerta del colegio al que concurre su hijo fue sorprendido por delincuentes que simulaban estar armados.

El hecho se registró en horas del martes en Cramer y Álvarez de Bernal, partido de Quilmes. Según denunció, estaba estacionado frente a la institución educativa cuando cuatro delincuentes le exigieron que entregara el auto, un Peugeot 2008 blanco.

Lo intimidaron con un elemento oculto entre sus prendas, simulando ser un arma de fuego, indica el reporte policial. Ante el pedido de ayuda, el titular de la Delegación de Custodia y Traslado de Detenidos Quilmes, que estaba en la zona, intervino.

Logró la detención de un adolescente de 16 años pero los demás se dieron a la fuga. Finalmente, fueron identificados en Lomas de Zamora y General Roca, de Quilmes, y detenidos. Dos de ellos tienen 14 y 16 años, mientras que el cuarto tiene 23.

El primer joven aprehendido tenía pedidos de captura por robo, hechos que datan de noviembre del año pasado y febrero pasado. Fue alojado en Centro de Admisión de Menores San Martín.