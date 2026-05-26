¿Qué dijo Milei sobre su reelección?

El presidente Javier Milei fue consultado sobre la idea de reelección y confió en lograr el objetivo si hace una buena gestión, al tiempo que aclaró que “no compite” con otros espacios políticos sino con él mismo.

El jefe de Estado consideró que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri no es funcional al peronismo, como sostuvo recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “No pienso la política en esos términos”, aclaró.

“Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si hacemos un buen Gobierno vamos a lograr la reelección y si hacemos un Gobierno que no merece ser reelecto no lo seremos”, aseguró en ese sentido.

Además, aclaró: “No compito contra otros espacios políticos, compito contra mí mismo haciendo cada día un Gobierno mejor, esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta ni la única”.

Milei dijo que al ganar la elección de 2023 asumió “un contrato con la población” y lo está cumpliendo. “Me gustaría hacerlo más rápido, pero arranqué con una debilidad muy fuerte en la Cámara de Diputados”, subrayó.