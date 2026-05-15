Milei denunció un “intento de golpe de Estado”

"Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de golpe de Estado", aseguró.

"Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de golpe de Estado", aseguró.

El presidente Javier Milei denunció que sufrió “intento de Golpe de Estado”, por el rumbo de las políticas económicas, que contó con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”.

“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado“, dijo en el canal de streaming Neura, tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas.

“Después de que Manuel (hoy sumido en el escándalo) gana las elecciones en la Ciudad, la política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios… jugaron en contra del programa y hubo un intento de golpe de Estado. Los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores… Nosotros ahí vimos que la demanda de dinero se estaba cayendo”, añadió.

El mensaje a sus votantes

“Entiendo la frustración de la gente porque la economía venía creciendo palo y palo… y no se dinamizó el mercado laboral y el salario cayó en términos reales. Hubo un problema de la estacionalidad y la guerra, un combo. Pero la demanda de dinero se está recomponiendo”, consideró.

Repitió que pretende “una economía libre”, con “baja de impuestos”. Y aclaró que “la lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea 0“.