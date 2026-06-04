Juicio por Maradona: Se espera una declaración clave de una administrativa que coordinaba la atención médica en el country San Andrés

La trabajadora de Medidom participaba del grupo de WhatsApp donde se organizaban los cuidados domiciliarios de Diego Maradona. Su testimonio podría aportar detalles relevantes sobre la modalidad de atención que recibió el exfutbolista antes de su muerte.

La trabajadora de Medidom participaba del grupo de WhatsApp donde se organizaban los cuidados domiciliarios de Diego Maradona. Su testimonio podría aportar detalles relevantes sobre la modalidad de atención que recibió el exfutbolista antes de su muerte.

La administrativa de Medidom Nelsa Pérez declarará este jueves en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La mujer integraba el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, utilizado por profesionales de la salud y personal de Swiss Medical para coordinar la asistencia médica del exfutbolista durante su internación en el country San Andrés de Benavídez.

El chat es considerado una prueba central en la causa, ya que allí se intercambiaban indicaciones sobre los cuidados, la provisión de medicamentos y el seguimiento diario de Maradona. Entre sus integrantes figuraban la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; los enfermeros que atendían al paciente y otros profesionales vinculados a su tratamiento.

Pérez, identificada en el grupo como “Mary Medidom”, fue quien creó la conversación el 11 de noviembre de 2020, el mismo día en que Maradona fue externado de la Clínica Olivos. Su declaración genera expectativa debido a que en el juicio anterior, posteriormente anulado por el escándalo del documental Justicia Divina, incurrió en contradicciones al referirse a si el exjugador se encontraba bajo una “internación domiciliaria” o si recibía simplemente “cuidados domiciliarios”, una diferencia considerada clave para determinar responsabilidades.

Además de Pérez, también prestará declaración Walter Espeche, asesor de Swiss Medical. Según trascendió, Espeche fue la persona que recibió de la psiquiatra Agustina Cosachov el pedido formal de internación domiciliaria de Maradona el 4 de noviembre de 2020. Ambos testimonios podrían aportar elementos relevantes en la decimosexta jornada del debate oral, donde se juzga a varios profesionales de la salud por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.