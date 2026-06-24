Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres enfermeros y se espera una audiencia clave

Tres integrantes del equipo de enfermería que asistió a Diego Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre brindarán testimonio este jueves. Sus declaraciones podrían aportar detalles determinantes sobre el seguimiento médico del exfutbolista en los días previos a su fallecimiento.

Tres integrantes del equipo de enfermería que asistió a Diego Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre brindarán testimonio este jueves. Sus declaraciones podrían aportar detalles determinantes sobre el seguimiento médico del exfutbolista en los días previos a su fallecimiento.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una nueva audiencia de relevancia con la declaración de tres enfermeros que formaron parte del equipo de cuidados domiciliarios durante la internación del exastro en el country San Andrés, en Benavídez. Se trata de Aldo Arnez Zenteno, Tamara Débora Mansilla y Diana Loreley Cáceres, quienes prestaban servicios para la empresa Medidom, contratada por Swiss Medical.

Los profesionales integraban el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, considerado una de las pruebas centrales de la causa. En ese chat se registraban informes sobre el estado de salud de Maradona, incluyendo controles de signos vitales, suministro de medicamentos y cambios de ánimo. La fiscalía considera que esas conversaciones pueden ayudar a reconstruir cómo fue la atención médica brindada durante los últimos días de vida del exfutbolista.

Entre los participantes del grupo figuraban el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid. Todos ellos enfrentan acusaciones por presunto homicidio simple con dolo eventual, aunque Madrid será juzgada en un proceso separado mediante jurado popular.

La causa también tiene como imputados al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. El delito que se les atribuye contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

En la última audiencia, Di Spagna solicitó la palabra para responder a declaraciones de Luque y aclaró que su intervención era exclusivamente como médico interconsultor. “Él era el médico de cabecera. Los médicos interconsultores, como fui yo, solamente podemos sugerir. La decisión final es de los médicos tratantes”, sostuvo ante el tribunal, marcando diferencias respecto de las responsabilidades dentro del equipo que atendía al exjugador.