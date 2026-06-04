La CGT advirtió: “No descartamos otro paro general”



El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, aseguró hoy que los cambios en la legislación laboral no generaron empleo y sostuvo que forman parte de una estrategia orientada a quitar derechos a los trabajadores y debilitar a las organizaciones sindicales.

“Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo”, afirmó Jerónimo. En la misma línea, remarcó que “esta reforma no generó ni un puesto de trabajo”.

Jerónimo recordó que la central obrera se opuso desde el inicio al proyecto impulsado por el oficialismo. “No nos equivocábamos cuando decíamos que esta ley tiene una carga maliciosa que quita derechos colectivos e individuales y un sesgo de desfinanciar a las organizaciones sindicales para quitarle derechos a los trabajadores”, señaló.

El dirigente insistió en que el sindicalismo continuará enfrentando la reforma y defendiendo las conquistas laborales. “Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada”, sostuvo.

En ese marco, también cuestionó la postura del Gobierno frente a otras leyes sancionadas por el Congreso. “Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores?”, planteó.

Jerónimo sostuvo que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición de las organizaciones gremiales. “No cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores”, afirmó.

La discusión sobre la estrategia a seguir frente al Gobierno atraviesa actualmente a la conducción cegetista. Mientras algunos sectores priorizan la vía judicial e institucional para cuestionar la reforma, otros reclaman profundizar el plan de lucha con nuevas protestas.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, Jerónimo evitó cerrar esa puerta. “No se descarta un paro general”, aseguró el dirigente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio.

Más allá de la coyuntura gremial, Jerónimo consideró que la discusión también debe proyectarse hacia el terreno político. “Más allá de lo que nosotros podamos hacer, hay que construir una alternativa política de cara a 2027”, afirmó.