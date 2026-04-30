La CGT marcha por el Día del Trabajador contra Milei y la reforma laboral

La CGT marcha este jueves a Plaza de Mayo en el Día del Trabajador con críticas al Gobierno y foco en el empleo, los salarios y el cierre de empresas. También habrá un homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento.

La CGT marcha este jueves a Plaza de Mayo en el Día del Trabajador con críticas al Gobierno y foco en el empleo, los salarios y el cierre de empresas. También habrá un homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento.

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves desde las 15 hacia Plaza de Mayo en la víspera del Día del Trabajador, en una movilización que apunta directamente contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La central sindical buscará visibilizar la situación del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y el impacto del cierre de empresas en distintos sectores productivos.

Se espera una convocatoria amplia, con la participación de gremios, organizaciones sociales y espacios políticos opositores. En el acto central también se realizará un homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento, en un gesto que buscará sumar una dimensión simbólica y social a la jornada de protesta.

La movilización tendrá además como eje el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en un contexto judicial cambiante. Si bien inicialmente la CGT contaba con un freno cautelar, en los últimos días la Cámara de Apelaciones del Trabajo revirtió esa medida, lo que obligó a la conducción sindical a replantear su estrategia frente al nuevo escenario.

Con este acto, la CGT intentará recuperar protagonismo y demostrar capacidad de movilización en medio de la reconfiguración política. Según anticiparon fuentes sindicales, el documento que se leerá en Plaza de Mayo cuestionará el rumbo económico al sostener que beneficia a sectores financieros y especulativos, en detrimento de la industria, la construcción y el comercio, bajo la consigna: “El trabajo es con derechos o es esclavo”.