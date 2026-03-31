El Gobierno apelará el revés judicial por la reforma laboral

Capital Humano confirmó que apelará el fallo dictado por la Justicia, que hizo caso a un reclamo de la CGT en torno a la reforma laboral.

Capital Humano confirmó que apelará el fallo dictado por la Justicia, que hizo caso a un reclamo de la CGT en torno a la reforma laboral.

El Gobierno anunció que apelará el fallo de la Justicia, que escuchó a la CGT y frenó algunos artículos de la reforma laboral. No es el primer fallo en ese sentido y se espera que no sea el último.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores.

El Ministerio de Capital Humano respondió que apelará. “El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”, reza el comunicado difundido por la cartera.