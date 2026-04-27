La CGT pidió la recusación de quienes otorgaron plena validez a la reforma laboral

La CGT pidió recusar a Víctor Arturo Pesino y María Dora González, que dejaron sin efecto la cautelar que suspendió artículos de la reforma laboral.

La CGT pidió recusar a Víctor Arturo Pesino y María Dora González, que dejaron sin efecto la cautelar que suspendió artículos de la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió la recusación de los integrantes de la Cámara del Trabajo y la nulidad del fallo, luego de que el tribunal de alzada revocara la cautelar que dejaba inactiva la ley de reforma laboral.

Se trata de Víctor Arturo Pesino y María Dora González. “La Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador”, afirmó la CGT en un comunicado luego de que se hiciera público el fallo y destacó que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, por lo que más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral volvieron a entrar en vigencia.

La decisión favoreció al Estado Nacional, luego de que la Cámara otorgara efecto suspensivo a la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo del juez laboral, que había frenado varios puntos de la normativa tras un planteo de la CGT.

Artículos clave

Entre los cambios que vuelven a aplicarse aparecen modificaciones en el régimen de indemnizaciones, nuevas modalidades de organización de la jornada laboral y cambios en el funcionamiento de huelgas y negociaciones sindicales.

Uno de los puntos centrales es el sistema de “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral y compensar horas trabajadas en distintos períodos sin que necesariamente se paguen horas extras.

La reforma también habilita cambios en las vacaciones, permitiendo un mayor fraccionamiento de los días de descanso mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Además, vuelven a regir modificaciones vinculadas a las indemnizaciones por despido, con cambios en los criterios de cálculo y nuevos mecanismos alternativos de fondos de cese laboral.

Otro de los aspectos incluidos en la ley es la limitación del derecho a huelga en determinadas actividades consideradas esenciales, donde deberán garantizarse servicios mínimos durante las medidas de fuerza.

En paralelo, la normativa introduce cambios en las negociaciones colectivas y en distintos aspectos del funcionamiento sindical, puntos que fueron especialmente cuestionados por la CGT en la presentación judicial.