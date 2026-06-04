Senado: el Gobierno busca aprobar pliegos judiciales y avanzar con el acuerdo por los fondos buitres

La sesión se desarrolla sin el tratamiento del pliego de la abogada Verónica Michelli, cuya candidatura para ocupar un cargo de magistrada federal quedó fuera del temario luego de que el presidente Javier Milei rechazara su postulación.

La sesión se desarrolla sin el tratamiento del pliego de la abogada Verónica Michelli, cuya candidatura para ocupar un cargo de magistrada federal quedó fuera del temario luego de que el presidente Javier Milei rechazara su postulación.

El Senado de la Nación inició este jueves una sesión clave para el Gobierno nacional, que intenta obtener respaldo para una serie de pliegos judiciales, además de avanzar con el acuerdo de pago a los fondos buitres y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Tras conseguir un ajustado quórum, la Cámara alta comenzó el debate de una agenda considerada estratégica para la administración de Javier Milei.

La sesión se desarrolla sin el tratamiento del pliego de la abogada Verónica Michelli, cuya candidatura para ocupar un cargo de magistrada federal quedó fuera del temario luego de que el presidente Javier Milei rechazara su postulación. La decisión fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde se resolvió postergar el expediente y avanzar con otros dictámenes provenientes de la Comisión de Acuerdos.

Uno de los puntos centrales de la jornada es el tratamiento del Acuerdo de Conciliación con los holdouts, que obtuvo dictamen el pasado 19 de mayo tras una serie de modificaciones al texto original. El convenio involucra a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, y contempla un plazo de vigencia hasta el 30 de junio. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a representantes de los fondos involucrados.

Además, el Senado debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también fue modificado durante su paso por comisión. Entre los cambios más relevantes se eliminó el capítulo que derogaba artículos de la Ley 27.453 sobre regularización dominial e integración socio urbana, evitando así la posibilidad de desalojos inmediatos. Asimismo, se introdujeron ajustes en la normativa sobre tierras rurales y en la Ley de Expropiaciones, incorporando criterios más estrictos para declarar la utilidad pública, bajo principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.