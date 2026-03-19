La Libertad Avanza se abstuvo y cuestionó la declaración por el golpe de 1976

El Senado aprobó una declaración por el 50° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, pero La Libertad Avanza se abstuvo tras intentar frenar la iniciativa y denunciar un enfoque “sesgado”.

El Senado aprobó una declaración por el 50° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, pero La Libertad Avanza se abstuvo tras intentar frenar la iniciativa y denunciar un enfoque “sesgado”.

El Senado aprobó este miércoles una declaración por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas, donde el bloque de La Libertad Avanza tomó distancia del texto final y decidió abstenerse. La iniciativa reafirma el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, aunque no contó con el respaldo del oficialismo.

El proyecto fue presentado por el senador Eduardo “Wado” de Pedro y planteaba la necesidad de renovar el compromiso democrático a medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, desde La Libertad Avanza cuestionaron tanto la forma en que ingresó la iniciativa —fuera del temario— como el contenido del texto, al considerar que no representaba una mirada plural sobre los hechos históricos.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, intentó introducir modificaciones y propuso una redacción alternativa. Ante la falta de acuerdo con el resto de los bloques, buscó sin éxito dejar sin quórum la sesión para impedir la votación. Finalmente, al no prosperar su postura, el oficialismo optó por abstenerse al momento de definir la aprobación.

Tras la sesión, Bullrich expresó su rechazo en redes sociales, donde acusó al kirchnerismo de “adueñarse de los Derechos Humanos” y de impulsar una declaración “sesgada y excluyente”. La postura de La Libertad Avanza marcó una clara diferenciación política en una fecha de alta sensibilidad institucional.