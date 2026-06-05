En la previa a la fiesta por los 120 años, Talleres aspira a llegar a la cima

Talleres recibirá esta noche a Merlo, ambos en zona de Reducido, en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada.

Talleres recibirá esta noche a Merlo, ambos en zona de Reducido, en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada.

Tras la goleada de la fecha pasada, Talleres recibirá esta noche a Merlo en el Estadio Pablo Comelli y en la previa a la fista por los 120 años.

El encuentro, válido por la Fecha 19 de la competencia de la Primera B, se disputará a partir de las 20 en el Estadio Pablo Comelli. Transmisión de LPF Play.

El Tallarín llegó al tercer puesto en la tabla con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El rival ocupa una plaza en el Reducido.

Fiesta por los 120 años

“Los 120 años… se festejan entre todos”, convoca la institución de Remedios de Escalada. Si bien estaba prevista para el domingo, la celebración será finalmente el lunes 15 de junio (feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes).

¿Qué habrá? Entrenamiento abierto de Primera, música en vivo y shows, actividades de todas las disciplinas, sorteos, sorpresas, foodtrucks y mucho más. También se podrá disfrutar de una exposición histórica de camisetas.

La cita es el 15 de junio, de 10 a 17, en Timote 3401, Remedios de Escalada. La entrada es libre y gratuita.