Brown de Adrogué no pudo con el Cartero

Brown de Adrogué cayó por 2 a 1 ante Comunicaciones, en un partido válido por la Fecha 19 de la competencia de la Primera B. Matías Sproat marcó el único tanto del Tricolor en el Estadio Lorenzo Arandilla.

Jorge Vivaldo mandó a la cancha a Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortíz, Jonatan Bogado, Elian Robles, Nahuel Rodríguez (Dante Cardozo), Agustín González (Galván), Alexis Castaño (Silva), Nicolás Meaurio, Matías Sproat (Bruno Báez), Braian Guerrero (Césare).

A los 20 minutos de comenzado el encuentro en Adrogué, Nahuel Rodríguez tuvo que ser reemplazado por lesión y si bien el combinado local estuvo más cerca de anotar, se retiró al vestuario sin cambios en el marcador.

Antes del minuto del complemento, apareció Matías Sproat para marca la ventaja, pero el rival encontró el empate a los 17 minutos y extendió la ventaja a los 37: ambos los hizo Heidenreich. Fue expulsado Nicolás Meaurio. Báez fue amonestado.

El Tricolor mantiene 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y ahora ocho derrotas, quedó a dos puestos de la zona de descenso. En la próxima fecha, visitará a Defensores Unidos.