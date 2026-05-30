Brown de Adrogué festejó fuera de casa

Brown de Adrogué venció por 1 a 0 a Dock Sud, en un encuentro válido por la Fecha 18 de la competencia de la Primera B que se disputó en el Estadio de los Inmigrantes. Nahuel Rodríguez marcó el tanto del Tricolor.

Jorge Vivaldo mandó a la cancha a Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortíz, Lucas Césare, Elian Robles, Nahuel Rodríguez (Lucas Galván), Agustín González, Alexis Castaño (Tomás Patrizio), Nicolás Meaurio (Bruno Báez), Matías Sproat (Jonatan Bogado), Braian Guerrero (Juan Ignacio Silva).

A los 19 minutos de comenzado el partido en el Estadio de los Inmigrantes, Nahuel Rodríguez marcó la ventaja para la visita, que salió a buscar los tres puntos desde el inicio y había tenido al menos tres jugadas claras. Con el correr del tiempo, la cosa se emparejó en la cancha.

Sobre el final, cobraron penal para el Tricolor, pero el remate de Matías Sproat se fue por arriba del travesaño y se dirigieron al vestuario sin cambios en el marcador. En el complemento, Vivaldo metió cambios en todas las líneas y logró sostener el resultado que le otorgó los tres puntos.

El Tricolor tiene 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, y logró alejarse un poco de la zona de descenso. En la próxima fecha, recibe a Comunicaciones.