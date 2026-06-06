La despedida pública del Indio Solari se realizará, finalmente, el domingo en el Parque Domínico de Avellaneda.

La despedida pública del Indio Solari se realizará, finalmente, el domingo en el Parque Domínico de Avellaneda.

Carlos “El Indio” Solari sería velado en Avellaneda, de acuerdo a la última información trascendida y luego de que el Gobierno se negara a prestar las instalaciones del Congreso para lo que será la multitudinaria despedida de la leyenda del rock nacional.

La cita sería el domingo, a partir de las 11, en Parque Domínico de Avellaneda, ubicado en la avenida Bartolomé Mitre al 5000. Se espera un gran operativo de seguridad, con al menos 1500 efectivos.

Si bien la familia del Indio aún no confirmó esta información, si había precisado que la despedida pública se realizaría el domingo para contemplar la llegada de personas que se acercan desde distintas partes del país.

“Desde Avellaneda despedimos a un símbolo de la cultura popular. Su legado artístico será patrimonio nacional por generaciones”, había mencionado el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien acompañó el mensaje con una imagen de un recital en la ciudad, de 1998, y cerró con un “hasta siempre, Indio”.

Duelo en La Plata

La Plata decretó tres días de duelo por la muerte del Indio. La resolución dictada por la gestión del intendente Julio Alak se baja en que “vivió desde su infancia en la ciudad y cursó sus estudios en la Escuela Primaria N° 33, el Colegio industrial Albert Thomas, el Colegio Normal N° 3 y Escuela Superior de Bellas Artes”.

Misa ricotera en Plaza de Mayo

Miles de fanáticos se congregaron este viernes en la Plaza de Mayo porteña para despedir, en homenaje, al cantante Carlos Alberto “Indio” Solari. Alejados del llanto, la multitud frente a la Casa Rosada entonó a viva voz los principales éxitos que catapultaron a Solari a la masiva popularidad y transformó el dolor de la pérdida en una manifestación de vigencia cultural.

La música también lo despidió

Una amplia parte del mundo del espectáculo y la cultura nacional se despidió del Indio, entre los mensajes se destaca el de Skay Beilinson, pero también enviaron un mensaje Lali, Divididos, La Renga y muchas otras bandas del rock nacional y artistas de distintos géneros.

Algunas de sus fotos