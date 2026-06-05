La despedida de Sky Beilinson al Indio: “Buen viaje mi querido amigo”

Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje. La leyenda del rock nacional falleció en las últimas horas.

Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje. La leyenda del rock nacional falleció en las últimas horas.

Tras hacerse pública la dolorosa noticia de la muerte del Indio Solari, Skay Beilinson lo despidió en redes sociales.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor”, señala el texto publicado con una foto de ambos en Instagram. Y sigue: “Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”.

Carlos Alberto “El Indio” Solari, leyenda absoluta del rock nacional, falleció. La triste noticia, que enluta a la música y la cultura argentina, se dio a conocer en las últimas horas. Tenía 77 años y luchaba contra el Parkinson desde hace muchos años.

La histórica pelea entre Skay Beilinson y el Indio Solari marcó el final definitivo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tras su último show en agosto de 2001, pero hoy nada de esto importa.