Miles de ricoteros se juntaron en Plaza de Mayo para recordar al Indio Solari: la despedida será el domingo

La familia de Carlos “el Indio” Solari confirmó este viernes por la noche que la despedida pública del músico se realizará el domingo 7 de junio. El anuncio se conoció mientras miles de seguidores aún permanecían concentrados de manera espontánea en Plaza de Mayo, donde pasaron la jornada cantando, llorando y bailando tras conocerse la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años a causa de un ACV mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales. La decisión de postergar el acto un día buscó contemplar a quienes deben trasladarse desde otras provincias.

La concentración en Plaza de Mayo no tuvo organización previa ni convocatoria formal. Sin escenarios, pantallas ni anuncios, los fanáticos se reunieron de manera espontánea y sostuvieron el encuentro durante horas, con banderas, remeras alusivas y tatuajes del músico y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El epicentro cívico del país se convirtió en el escenario de una despedida colectiva e improvisada.

AHORA | Una multitud autoconvocada despide al Indio Solari en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/I7rJqR5f9i — Shok Argentina (@shokargentina) June 6, 2026

Canciones, pogo y distintas generaciones

Durante toda la jornada sonaron composiciones emblemáticas de la discografía de Solari: “Mi perro dinamita”, “Jijiji”, “Un ángel para tu soledad”, “Todo preso es político”, “La bestia pop”, “Nadie es perfecto”, “Preso en mi ciudad” y “El arte del buen comer”, entre otras. Los presentes cantaron cada una de ellas, alternando el llanto con el pogo.

La convocatoria reunió personas de distintas generaciones y orígenes sociales. Hubo adolescentes de 15 años que faltaron a la escuela, adultos que contaron haber recorrido el país siguiendo los recitales de Los Redondos y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y jubiladas que bailaron rock and roll en la plaza. Varios testimonios coincidieron en señalar que la música del Indio marcó no solo sus propias vidas sino también las de sus padres, hijos y nietos.

“El poeta de sus vidas”

Los fanáticos describieron a Solari como un “mito popular” y el “poeta de sus vidas”, y destacaron el peso de su obra como un fenómeno que atravesó décadas y clases sociales. Para muchos de los presentes, seguir sus recitales fue también una forma de conocer el país: ciudades como La Plata, Tandil, Olavarría, Salta y Gualeguaychú fueron mencionadas como parte de ese recorrido compartido.

El domingo, cuando se confirmen el lugar y la hora, se espera una nueva concentración masiva para la despedida oficial.