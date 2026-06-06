IOMA canceló la deuda que tenía con el Garrahan

"Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan", precisó el ministro Nicolás Kreplak.

"Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan", precisó el ministro Nicolás Kreplak.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los trabajadores públicos bonaerenses, ha logrado saldar la deuda que mantenía con el Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

“Luego de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1.230 millones de pesos. Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan”, precisó hace algunos días.

Kreplak recordó que “este gobierno nacional al derogar el HPGD, la herramienta que permitía que los hospitales le facturaran a las obras sociales y prepagas, quitó la posibilidad de pagar de manera correcta con precios y convenios autorizados“.

“Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a 2010 y que representaban el 85% de lo reclamado”, precisó.

Y precisó que el objetivo es avanzar, a partir de ahora, “en una continuidad de las prestaciones, con convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que establezca criterios claros y transparentes”.