Kreplak contra el recorte de Remediar: “Se pone en riesgo todo el sistema de salud”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó el recorte en el programa Remediar, que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. “Pone en riesgo todo el sistema de salud”, alertó el funcionario.

“Recortar el programa Remediar que garantiza medicamentos a más de 20 millones de personas en más de 8.000 centros de salud es desarmar una política que asegura tratamientos básicos en todo el país”, aseguró. Y advirtió que “cuando se destruye el acceso a medicamentos, no solo se enferma la gente: se pone en riesgo todo el sistema de salud”.

El texto indica que “desde que Milei inició su Gobierno en diciembre de 2023 hasta la fecha, los envíos que realiza el programa a cada centro de salud disminuyeron en número de establecimientos, de botiquines y en unidades mínimas por cada línea terapéutica”. De los más de 100 medicamentos en el vademécum, sólo 59 fueron comprometidos en las últimas distribuciones.

“Se entregaron un 25% menos de botiquines -si comparamos el año 2024 con el 2023-, además se redujo el 92% de las entregas de antihipertensivos, el 52% de antibióticos y 51% de medicación para diabetes”, detalló Kreplak. Aclaró, en este marco, que “la tendencia en la caída de la dispensa de medicamentos se viene replicando en todas las provincias del país en los últimos años y refleja un proceso de deterioro previo”.

Plateó, asimismo, que en el caso de la Provincia, se observa una “contracción significativa” en la cobertura y volumen de provisión entre 2023 y 2026. “La cantidad de centros de salud abastecidos se redujo de 1.617 a 1.132, mientras que los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110”, señaló.

“Las unidades mínimas de medicamentos tuvieron una reducción superior al 55%. A esto se suma que no hay stock garantizado para 2026”, advirtió el funcionario bonaerense, quien también habló de la “función estratégica” del programa en el sistema sanitario porque “fortalece la atención primaria”.

“Los medicamentos se entregan en centros de salud, no en hospitales, para evitar que toda esa demanda se concentre en las guardias. Los recortes planteados por el Gobierno nacional, en un contexto de aumento de la demanda, podrían generar que todas estas personas vayan a las guardias por cuestiones básicas y el sistema podría colapsar. Desde cualquier punto de vista, es un desastre total”, consideró.

“En un contexto de crisis social y de aumento de la demanda, este tipo de medidas profundizan las desigualdades y ponen en riesgo la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario“, sostuvo Krreplak. “El acceso a medicamentos es un derecho y como tal, debe ser garantizado. Lo que están haciendo es un atentado a la salud pública y no podemos permitirlo”, denunció.