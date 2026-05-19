Caputo arregló la deuda con CABA y desoye el reclamo de PBA

Mientras no recibió a intendentes de la Provincia, Caputo acordó el pago de la deuda de Nación por Coparticipación Federal a la CABA.

Mientras no recibió a intendentes de la Provincia, Caputo acordó el pago de la deuda de Nación por Coparticipación Federal a la CABA.

El Ministerio de Economía nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo a través del cual se cancela el pago de la deuda acumulada durante el último año referida a la Coparticipación Federal de Impuestos. Días atrás, intendentes bonaerenses intentaron entregar una nota de reclamo.

En septiembre de 2024, y bajo el visto bueno de la Justicia, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno nacional y el GCBA a través del cual la administración central le transferiría a la Ciudad los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55, monto que fuera reconocido por la Corte Suprema de Justicia en su fallo cautelar de fines del 2022.

El acuerdo se fue cumpliendo durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, a partir de julio esos pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló la deuda que ahora se acordó cancelar.

Finalmente, tras varias negociaciones a nivel político y técnico, hoy se logró llegar a un acuerdo a través del cual el Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

“Este nuevo acuerdo alcanzado mediante el diálogo constructivo entre las partes no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández”, aclaró Jorge Macri al hacer el anuncio.

Intendentes de todo el país movilizaron el mes pasado al Ministerio de Economía para reclamar la reactivación de la obra pública y cuestionar el ajuste permanente. Afrontan gestiones sin obras de gran magnitud y menos recursos para implementar políticas locales.

Vale recordar que en marzo pasado, Axel Kicillof anunció que los recursos obtenidos por las demandas a la Nación, por la deuda, serán coparticipables.