Victoria Villarruel saludó a los periodistas y se diferenció de Milei en el Día del Periodista

La vicepresidenta reivindicó el rol de la prensa, defendió la libertad de expresión y aseguró que el Senado mantendrá sus puertas abiertas a los trabajadores de los medios. Su mensaje contrastó con el silencio del presidente Javier Milei durante la jornada.

La vicepresidenta reivindicó el rol de la prensa, defendió la libertad de expresión y aseguró que el Senado mantendrá sus puertas abiertas a los trabajadores de los medios. Su mensaje contrastó con el silencio del presidente Javier Milei durante la jornada.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel envió este domingo un mensaje por el Día del Periodista en el que destacó la importancia de la labor informativa y marcó una diferencia con la postura del presidente Javier Milei, quien no realizó pronunciamientos públicos por la fecha y mantiene una relación conflictiva con amplios sectores del periodismo.

A través de sus redes sociales, Villarruel saludó a quienes ejercen la profesión “como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”. En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita un periodismo que investigue, pregunte e incomode cuando sea necesario, al tiempo que cuestionó a quienes “militan relatos” y ocultan la realidad que atraviesan millones de ciudadanos.

La vicepresidenta también se refirió a las dificultades que enfrentan los trabajadores de prensa en el contexto actual. “Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto”, expresó. Además, afirmó haber observado cómo algunos sectores utilizan medios y redes sociales para “deformar, agredir y construir enemigos”, aunque destacó la existencia de periodistas que continúan trabajando con honestidad y compromiso profesional.

En su mensaje, la titular de la Cámara Alta ratificó su defensa de la libertad de prensa y remarcó que una democracia saludable requiere tanto libertad como responsabilidad. “Informar no es manipular y opinar no debería significar destruir al que está enfrente”, señaló. Asimismo, planteó que las nuevas tecnologías representan uno de los principales desafíos para la actividad periodística y llamó a utilizarlas con criterios éticos orientados al bien común.

Finalmente, Villarruel hizo referencia al funcionamiento institucional del Senado y garantizó que la Cámara mantendrá una política de acceso abierto para periodistas y ciudadanos. “Como Presidente del Senado creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía”, sostuvo. En esa línea, aseguró que en la Cámara alta “nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar” y concluyó que el Congreso debe seguir siendo un espacio de pluralidad, diálogo y convivencia democrática.