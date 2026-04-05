Milei acusó a la vicepresidenta de “boicotearlo y traicionarlo” en una entrevista con un medio español

La crisis entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó este domingo un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que el mandatario acusara públicamente a su vicepresidenta de intentar perjudicarlo políticamente y de impulsar maniobras en su contra desde hace años.

La crisis entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó este domingo un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que el mandatario acusara públicamente a su vicepresidenta de intentar perjudicarlo políticamente y de impulsar maniobras en su contra desde hace años.

El conflicto Milei Villarruel quedó expuesto en una entrevista concedida al medio español El Debate, donde el Presidente aseguró que su compañera de fórmula habría intentado cancelar su participación en eventos internacionales y que esas acciones responderían a una estrategia que, según afirmó, se remonta a 2021.

Durante el reportaje realizado en el marco de su participación en el Madrid Economic Forum, Milei sostuvo: “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”. De esta manera, el jefe de Estado profundizó la ruptura interna dentro del Poder Ejecutivo, que ya había tenido señales durante el fallido Pacto de Mayo. En ese sentido, cuestionó la ausencia de Villarruel en la firma del acuerdo y recordó que, tras alegar problemas de salud, “al día siguiente estaba espléndida en el desfile”.

El Presidente también vinculó el distanciamiento con el entorno político de la vicepresidenta y sus recientes movimientos, como el acercamiento a figuras del pasado, entre ellas María Estela Martínez de Perón. Milei interpretó estos gestos como provocaciones ideológicas y denunció que el círculo íntimo de Villarruel lanza críticas constantes contra su gestión, lo que, según su visión, erosiona la cohesión del oficialismo.

Además, el mandatario dejó entrever que detrás de estas tensiones existiría una estrategia más amplia de desgaste político. “Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, afirmó, en alusión a cuestionamientos que la vicepresidenta habría realizado en ámbitos privados. Estas declaraciones alimentan la hipótesis de una interna profunda que ya no se limita a diferencias de estilo, sino que expone un quiebre político e ideológico.

En ese contexto, en la Casa Rosada reconocen que el vínculo institucional entre ambos quedó reducido a su mínima expresión, con escasas apariciones conjuntas y una coordinación prácticamente inexistente. La crisis Milei Villarruel no solo impacta en la dinámica interna del Gobierno, sino que también abre interrogantes sobre la gobernabilidad y el futuro del armado político de La Libertad Avanza.