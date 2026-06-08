La inflación de CABA fue del 2,1% en mayo

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1 por ciento, y acumula un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.
La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.
La desaceleración de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves 11 de junio, que se espera que se ubique por debajo del 2,5%, según estiman las consultoras privadas.