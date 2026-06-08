Médicos de cabecera del PAMI inician un paro de 72 horas

La medida de fuerza es para visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios.

La medida de fuerza es para visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios.

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI realizan un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los valores que cobran por sus consultas.

La medida tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados.

“Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, son los lemas de la convocatoria.

Mientras se desarrolla la medida, los prestadores aguardan una respuesta que permita avanzar en una solución al conflicto.