Prevén cortes en el servicio de agua por obras de AySA



Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que entre el 8 y el 14 de junio, habrá cortes en el suministro de agua en algunas zonas de zona sur del conurbano bonaerense por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

En ese sentido, según el cronograma compartido por la compañía, el lunes 8 y el viernes 12, entre las 8 y las 12 del mediodía, el servicio estará afectado en la zona delimitada por las calles Valette, Matienzo, Suárez y Ruta provincial 4, en el límite entre Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

Ante ese panorama, la empresa recuerda a los usuarios que pueden comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram, Twitter y Facebook todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección Interrrupciones del Servicio en el sitio web de la empresa.

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónico para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.